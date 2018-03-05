Партия президента Сербии выиграла выборы в парламент Белграда

БЕЛГРАД, 5 мар — РИА Новости. Движение президента Сербии Александра Вучича выигрывает выборы в скупщину (представительный орган власти) Белграда, сообщил городской избирком по данным подсчета бюллетеней с 71,39% участков.
"Больше всего поддержки получило движение "Александр Вучич — потому что любим Белград", за которое проголосовали 45,6% избирателей, претендует на 64 мандата. Порог преодолели еще три движения — "(бывший градоначальник) Драган Джилас — Белград решает, люди побеждают" с 18,71% (26 мандатов), "(спортсмен, глава одного из городских районов) Александр Шапич — градоначальник" 8,27% (11 мандатов) и "(первый вице-премьер и глава МИД) Ивица Дачич — Драган Маркович Палма" с 6,35% голосов (9 мандатов)", — сообщил избирком.
Вучич со сторонниками заявили о своей победе вечером в воскресенье и отметили ее фейерверком, не дожидаясь окончательных результатов.
Согласно сербскому законодательству, после провозглашения окончательных результатов, в течение 15 дней будет формироваться новый созыв городской скупщины, затем у депутатов будет еще 30 дней, чтобы выбрать из своих рядов нового градоначальника Белграда.