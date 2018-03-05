Партия президента Сербии выиграла выборы в парламент Белграда

БЕЛГРАД, 5 мар — РИА Новости. Движение президента Сербии Александра Вучича выигрывает выборы в скупщину (представительный орган власти) Белграда, сообщил городской избирком по данным подсчета бюллетеней с 71,39% участков.

Всего 1,6 миллиона жителей Белграда обладали правом голоса, явка составила свыше 50%. Голосование проходило в минувшее воскресенье с 7.00 (9.00 мск) до 20.00 (22.00 мск) на почти 1,2 тысячи участков. За 110 мест в столичном нормотворческом органе боролись 24 партии и движения, четыре из которых по предварительным данным прошли порог в 5%. Избиркоме отметил, что серьезных нарушений в ходе периода предвыборной тишины и голосования не зафиксировано.

"Больше всего поддержки получило движение "Александр Вучич — потому что любим Белград", за которое проголосовали 45,6% избирателей, претендует на 64 мандата. Порог преодолели еще три движения — "(бывший градоначальник) Драган Джилас — Белград решает, люди побеждают" с 18,71% (26 мандатов), "(спортсмен, глава одного из городских районов) Александр Шапич — градоначальник" 8,27% (11 мандатов) и "(первый вице-премьер и глава МИД) Ивица Дачич — Драган Маркович Палма" с 6,35% голосов (9 мандатов)", — сообщил избирком.

Вучич со сторонниками заявили о своей победе вечером в воскресенье и отметили ее фейерверком, не дожидаясь окончательных результатов.

"Мы приложим все усилия, чтобы были осуществлены наши проекты: метро, новые квартиры, (застройка офисно-жилым комплексом набережной реки Савы в центре города) "Белград на воде", — заявил президент Сербии в избирательном штабе.

Согласно сербскому законодательству, после провозглашения окончательных результатов, в течение 15 дней будет формироваться новый созыв городской скупщины, затем у депутатов будет еще 30 дней, чтобы выбрать из своих рядов нового градоначальника Белграда.