Итоги выборов в Италии могут повлиять на отношения с Европой, считают в ГД

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Итоги парламентских выборов в Италии способны положительно повлиять как на двусторонние отношения с Россией, так и на восстановление диалога РФ с другими европейскими государствами, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

"За изменениями в структуре парламента Италию, очевидно, ждут внутренние и внешние трансформации, способные положительным образом отразиться на двусторонних отношениях с Россией, а также усилить общеевропейские тенденции по восстановлению диалога с нашей страной", — сказал парламентарий, слова которого приводит его пресс-служба.

Он отметил, что итоги выборов демонстрируют рост национального суверенитета в итальянском обществе и стремление к независимости от евробюрократии.

"Победа на парламентских выборах коалиции правоцентристских партий Италии говорит о том, что вектор общественных настроений европейцев все больше разворачивается от размытых и противоречивых общеевропейских ориентиров в сторону собственных национальных интересов", — добавил Железняк.

МВД Италии после обработки 90% бюллетеней по выборам в нижнюю палату парламента подтверждает исторический результат, достигнутый на воскресном голосовании "Движением 5 звезд" и "Лигой". Данные с участков говорят о лидерстве правоцентристской коалиции, набирающей 37% голосов. В рамках нее "Лига" на 4% опережает союзников по блоку из "Вперед, Италия" (17,9% и 13,8% голосов соответственно). Рост популярности "Лиги" по сравнению с предыдущими парламентскими выборами 2013 года оставил почти 14%.

Антисистемное "Движение 5 звезд" на выборах в палату депутатов лидирует как отдельная политическая сила, набирая 32,2%. По итогам выборов 2013 года результат "Д5З" составлял 25,5%.

Данные по выборам в палату депутатов повторяют сценарий, складывающийся в верхней палате итальянского парламента — сенате. "Движение 5 звезд" по итогам обработки 90% бюллетеней получает там более 31,5% голосов. Лидером по числу полученных голосов остается объединенная коалиция правоцентристских сил, которая сейчас набирает на выборах в сенат почти 37,5% голосов.