Итоги выборов в Италии могут повлиять на отношения с Европой, считают в ГД

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Итоги парламентских выборов в Италии способны положительно повлиять как на двусторонние отношения с Россией, так и на восстановление диалога РФ с другими европейскими государствами, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Он отметил, что итоги выборов демонстрируют рост национального суверенитета в итальянском обществе и стремление к независимости от евробюрократии.
"Победа на парламентских выборах коалиции правоцентристских партий Италии говорит о том, что вектор общественных настроений европейцев все больше разворачивается от размытых и противоречивых общеевропейских ориентиров в сторону собственных национальных интересов", — добавил Железняк.
Антисистемное "Движение 5 звезд" на выборах в палату депутатов лидирует как отдельная политическая сила, набирая 32,2%. По итогам выборов 2013 года результат "Д5З" составлял 25,5%.
Данные по выборам в палату депутатов повторяют сценарий, складывающийся в верхней палате итальянского парламента — сенате. "Движение 5 звезд" по итогам обработки 90% бюллетеней получает там более 31,5% голосов. Лидером по числу полученных голосов остается объединенная коалиция правоцентристских сил, которая сейчас набирает на выборах в сенат почти 37,5% голосов.