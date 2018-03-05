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В МВД Италии рассказали о предварительных результатах выборов

Сюжет:
Выборы в Италии (30)
12:5705.03.2018
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© РИА Новости / Данило Гарсиа ди МеоПерейти в фотобанкНа одном из избирательных участков Рима во время парламентских выборов в Италии. 4 марта 2018На одном из избирательных участков Рима во время парламентских выборов в Италии. 4 марта 2018
© РИА Новости / Данило Гарсиа ди Мео
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РИМ, 5 мар – РИА Новости, Сергей Старцев. Ни одна из политических сил Италии не имеет достаточного количества парламентских мандатов, чтобы претендовать на большинство в высшем законодательном органе и, следовательно, на право сформировать новое правительство страны, свидетельствуют официальные данные МВД по выборам в сенат, полученные более чем с 90% избирательных участков.

Житель Рима на одном из избирательных участков города изучает список партий, выдвинувших кандидатуры будущих депутатов и сенаторов на парламентских выборов в Италии
© РИА Новости / Данило Гарсиа ди Мео
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"Движение 5 звезд" на парламентских выборах в Италии набрало более 32%
Эти, пока еще не окончательные, данные подтверждают тенденцию, которая проявилась уже при обнародовании первых exit poll сразу после закрытия избирательных участков в Италии в воскресенье в 23.00 (01.00 мск).

Настоящим триумфатором на выборах стало антисистемное общественно-политическое "Движение 5 звезд" (Д5З), которое на выборах в сенат в многомандатных округах, где голосование проходит по пропорциональной системе, получает сейчас более 31,5% голосов. Важно, что в соответствии с новым законом о выборах по пропорциональной системе в Италии распределяется 61% парламентских мандатов.

Лидером по числу полученных голосов остается объединенная коалиция правоцентристских сил, которая сейчас набирает на выборах в сенат почти 37,5% голосов. Однако это далеко от заветных 40%, которые открывали бы этому блоку возможность с учетом результатов одномандатников получить большинство в верхней палате.

Главным сюрпризом воскресных выборов стал тот факт, что партия Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" заметно уступает своему главному союзнику по коалиции — партии "Лига", которую возглавляет Маттео Салвини. По данным МВД, сторонники экс-премьера сейчас набирают около 14%, тогда как заметно более радикальная "Лига" — более 18%. По мнению местных наблюдателей, речь идет о серьезном поражении Берлускони и явном изменении соотношения политических сил на правом фланге страны.

Избиратели голосуют на избирательном участке Рима во время парламентских выборов в Италии. 4 марта 2018
© РИА Новости / Данило Гарсиа ди Мео
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Пушков назвал выборы в Италии политическим возрождением Берлускони
Но главным проигравшим на воскресных выборах, без сомнения, стала находившаяся у власти последние пять лет Демократическая партия. Данные МВД показывают, что она не может набрать даже 20% голосов на выборах в сенат, что почти на 6% хуже, чем на предыдущих парламентских выборах 2013 года. Такой исход не может не сказаться на политической карьере лидера Демпартии, экс-премьера Маттео Ренци.

Расчеты, произведенные экспертами, на основе этих данных МВД, показывают, что правоцентристский блок может рассчитывать в сенате на 134 места, тогда как Д5З – на 114 мест, а Демпартия с левыми союзниками – только на 51 место. Таким образом, ни одна из политических сил не набирает 158 мест, необходимых для формирования большинства в верхней палате.

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