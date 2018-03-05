Саакашвили заявил о желании вернуться к власти в Грузии

ТБИЛИСИ, 5 мар — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в видеообращении к своим сторонникам заявил о намерении вернуться к власти в этой стране.

В ролике, распространенном грузинской телекомпанией "Рустави 2", политик призвал единомышленников, в первую очередь представителей партии "Единое национальное движение" (ЕНД), к активной подготовке к президентским выборам.

"Мы видим, какая ситуация в Грузии, какая безнадежность. На фоне этого тысячи человек либо покинули Грузию, либо намерены покинуть <…> Наша задача — вернуться в руководство Грузии в 2018 году. Мы должны выиграть президентские выборы", — заявил Саакашвили.

Он посоветовал представителям ЕНД сотрудничать с другими оппозиционными движениями страны и выдвинуть единого кандидата в президенты на предстоящих выборах, выбрав его путем праймериз.

Президентские выборы состоятся в Грузии осенью. В настоящее время страной управляет Георгий Маргвелашвили. Ранее он заявил о готовности вновь побороться за должность главы государства. Также желание участвовать в выборах выразили оппозиционеры Нино Бурджанадзе и Шалва Нателашвили.

Саакашвили был основателем партии "Единое национальное движение", которая руководила страной на протяжении девяти лет, до парламентских выборов 2012 года.

Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии предъявила бывшему лидеру обвинения по трем уголовным делам. Он был объявлен во внутригосударственный розыск. Грузинская прокуратура несколько раз обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции бывшего президента.

В 2015 году Саакашвили стал губернатором Одесской области Украины, но год спустя президент страны Петр Порошенко отправил его в отставку. В феврале 2018 года власти депортировали политика в Польшу. Оттуда Саакашвили приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе.