МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. США безобразным образом и под надуманным предлогом буквально за час до начала сорвали консультации с Россией по кибербезопасности в Женеве, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"На днях безобразным вызывающим образом сорвали двусторонние экспертные консультации по международной информационной безопасности, провести которые американцы ранее согласились в межведомственном формате", — заявил Рябков, выступая на расширенном заседании временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

"Эти консультации должны были состояться в Женеве 27-28 февраля, но буквально за час до запланированного их начала, когда российская межведомственная делегация уже была на место, из госдепартамента нас уведомили о решении администрации отказаться от проведения встречи — опять с абсолютно надуманной необоснованной ссылкой на некие "дестабилизирующее действия России в электронном пространстве", — добавил замглавы МИД РФ.