МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. США имеют богатую традицию по вмешательству во внутренние дела других стран, в том числе России, это не секрет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что ведомство фиксирует попытки вмешательства США в предвыборные процессы в России.

"Наверное, было бы некорректно комментировать заявления МИД. А то, что США имеют богатую традицию вмешательства во внутренние дела и в электоральные процессы во многих странах мира, включая и нашу страну, это ни для кого не секрет и это даже признавалось самими американцами", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле расценивают такую попытку.