Представитель ДНР обвинил силовиков в нарушении нового перемирия

ДОНЕЦК, 5 мар — РИА Новости. Украинские силовики нарушили режим прекращения огня в Донбассе, вступивший в силу с понедельника, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Ранее постпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов сообщил, что участники переговоров приняли заявление о всеобъемлющем, бессрочном прекращении огня с 5 марта.

"Сегодня в 11.10 (совпадает с мск) украинские силовики совершили обстрел территории ДНР по направлению населенных пунктов Водяное и Ленинское (юг Донецкой области). Зафиксировано применение крупнокалиберного стрелкового оружия, а также ведение огня снайперскими группами", — заявил представитель ДНР в СЦКК.

Позднее заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил о двух нарушениях со стороны украинских силовиков нового режима прекращения огня. По его словам, снайпер открыл огонь по снегоуборочной машине, которая расчищала снег в поселке Гольмовский на окраине подконтрольного ДНР города Горловка.

"Итого с начала действия режима полного прекращения огня украинские оккупанты дважды его нарушили. Подразделения вооруженных сил Донецкой народной республики в полном объеме выполняют приказ о соблюдении режима прекращении огня. Лишь от наличия желания украинской стороны зависит, станет ли данное перемирие первым шагом к установлению мира в Донбассе", — сказал он.