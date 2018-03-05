Бурджанадзе оценила свои шансы на осенних президентских выборах в Грузии

ТБИЛИСИ, 5 мар – РИА Новости. Бывший спикер парламента Грузии, оппозиционер Нино Бурджанадзе уверена, что получит поддержку населения страны во время президентских выборов осенью этого года.

Бурджанадзе была спикером грузинского парламента во времена правления страной президентом Михаилом Саакашвили. Отделившись от него, политик создала оппозиционную партию "Демократическое движение — Единая Грузия". При этом ее партия не смогла попасть в парламент по итогам выборов ни 2012, ни 2016 года.

"Все более-менее здравомыслящие люди понимают, что таких политиков как я, которые имеют опыт и могут принять решающие шаги, в Грузии нет. Поэтому все больше людей, которые понимают, что моя позиция относительно внутренней и внешней политики Грузии, действительно прагматична и верна. Это касается в том числе российско-грузинских отношений", — заявила Бурджанадзе в интервью РИА Новости.

При этом политик подчеркнула, что она не сильно надеется на справедливое проведение процесса голосования и подсчет голосов, и считает, что в ходе выборов большое влияние играют большие финансовые ресурсы основателя правящей партии "Грузинская мечта", олигарха Бидзины Иванишвили. При этом Бурджанадзе выразила мнение, что единство оппозиционных партий во время выборов может оказать противостояние правящей команде.

"Все реальные оппозиционные партии пришли к выводу, что бороться с неформальным правлением Иванишвили можно, только объединив свои усилия, и я считаю, что "Совет лидеров" (созданное к местным выборам 2017 года оппозиционное объединение, в которое вошли 14 партий – ред.) сможет сыграть очень важную роль и серьезно повлиять на ситуацию", — заявила экс-спикер.

Бурджанадзе также утверждает, что в ходе президентских выборов 2013 года, по итогам которых в первом же туре победил кандидат от правящей партии Георгий Маргвелашвили, она набрала необходимое количество голосов и прошла во второй тур, однако итоги голосования были в очередной раз фальсифицированы.

Читайте полный текст интервью с Нино Бурджанадзе >>