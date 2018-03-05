Меркель надеется, что ее переизберут канцлером Германии

БЕРЛИН, 5 мар – РИА Новости. Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила надежду, что будет переизбрана на пост главы правительства в ближайшее время.

"Важно, чтобы мы быстро смогли начать работу как правительство. И как федеральный канцлер – я надеюсь, что я буду избрана – я смогу и хочу приложить все силы для работы этого правительства во благо людей в Германии", — сказала Меркель журналистам перед заседанием президиума Христианско-демократического союза (ХДС) в Берлине

Ранее в штаб-квартире СДПГ, представляя итоги внутрипартийного вотума, сообщили, что немецкие социал-демократы согласились создать новое правительство Германии вместе с альянсом ХДС/ХСС во главе с Меркель. За вхождение в "большую коалицию" высказались 66% опрошенных.