Грузии нет места в НАТО, заявила кандидат в президенты Бурджанадзе

ТБИЛИСИ, 5 мар – РИА Новости. НАТО не примут Грузию с нерешенными территориальными конфликтами, а проходящие совместные учения провоцируют и дразнят Россию, считает бывший спикер парламента Грузии, оппозиционер Нино Бурджанадзе.

Бурджанадзе была спикером грузинского парламента во времена правления страной президентом Михаилом Саакашвили. Отделившись от него, политик создала оппозиционную партию "Демократическое движение — Единая Грузия". При этом ее партия не смогла попасть в парламент по итогам выборов ни 2012, ни 2016 года. Бурджанадзе намерена бороться на президентских выборах, которые пройдут осенью 2018 года.

"НАТО никогда не примут страну, у которой на территории два нерешенных конфликта, и это ясно и четко понимают все", — заявила Бурджанадзе в интервью РИА Новости.

Она добавила, что для Грузии "вредно говорить о членстве, только потому что членство в НАТО означает отказ от Абхазии и Южной Осетии".

"Можно было бы проводить разных видов учения, чтобы тренировать грузинскую армию, например, но проводить учения, которые явно провоцируют Россию, — это ведь просто вредительство. Когда ты вводишь американские танки с американским флагом на центральной магистрали, в 500 метрах откуда стоят российские танки, это что, умно?.. Когда ты начинаешь парад ко Дню независимости американским оркестром, американской музыкой, — это показатель независимости? Или показатель того, что ты себя считаешь каким-то штатом Америки?", — заявила она.

Политик считает, что сотрудничество с НАТО и другими международными организациями нужно вести во благо грузинских интересов, "а не давать им возможность использовать Грузию для провоцирования и поддразнивания России".

Бурджанадзе считается в Грузии одной из нескольких оппозиционных политиков, которая напрямую утверждает о необходимости начала прямого диалога с Россией для восстановления дипломатических отношений и урегулирования вопроса территориальной целостности страны.

Ранее правительство Грузии объявило, что главными внешнеполитическими приоритетами для страны являются вступление в НАТО и Евросоюз, углубление стратегического партнерства с США и соседними странами, нормализация отношений с Россией.

Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда страна стала участницей программы "Партнерство ради мира". После "революции роз" 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным. В апреле 2008 года в Бухаресте на саммите НАТО было подтверждено, что Грузия в будущем может стать членом альянса при условии соответствия его стандартам. В ходе саммита НАТО в Уэльсе, который прошел 4-5 сентября 2014 года, был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе. В рамках пакета мер в Грузии регулярно проходят совместные Грузии и НАТО военные учения.

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