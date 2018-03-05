В Греции автомобиль проехал 180 километров по встречке

АФИНЫ, 5 мар — РИА Новости. Водитель легкового автомобиля в течение двух часов ехал по встречной полосе на скоростной трассе Афины-Салоники, вызывая ужас у водителей и преодолевая все полицейские заграждения, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

Агентство называет "кинематографической" гонку — нарушитель проехал 180 километров на участке скоростной автомагистрали от Волоса в направлении Ламии и Афин.

Полицейские патрули несколько раз пытались закрыть дорогу, но напрасно — водитель преодолевал препятствия одно за другим, бил полицейские машины, бросал в полицию разные предметы из окна, а на пунктах пропуска сносил шлагбаумы.

Полиция вынуждена была установить грузовой автомобиль и несколько патрульных машин на пункте пропуска Трагана, примерно в 120 километрах от Афин, чтобы остановить нарушителя, который врезался в грузовик.

По сообщению агентства, нарушитель ранен и госпитализирован, легкие ранения получил и водитель грузовика.

Пока неизвестно, что заставило мужчину проехать 180 километров по встречному движению и игнорировать указания полиции.

На национальной автотрассе Афины-Салоники разрешено движение со скоростью до 130 километров в час. Проезжие части каждого направления движения разделены бетонным барьером.