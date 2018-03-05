Эксперты рассказали, почему Китай наращивает военный бюджет

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Увеличение военного бюджета Китая связано с обострением обстановки в Южно-Китайском море, а также крупнейшей за всю новейшую историю КНР военной реформой, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко выразил мнение, что ожидаемый рост расходов на оборону связан с ситуацией в Южно-Китайском море, где сохраняется риск провокаций против КНР со стороны США и их союзников.
"Китай намерен противопоставить свой военный потенциал росту американской военной мощи. Кроме того, Китай наряду с Россией и Соединенными штатами входит в тройку мировых держав, ведущих перспективные разработки по всем существующим типам вооружений — на это тоже нужны средства ", — сказал он.
У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.
Историческая реформа армии
Схожего мнения придерживается член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский. Собеседник агентства подчеркнул, что таким образом Пекин реагирует на размещение комплексов ПРО THAAD в Японии и Южной Корее, а также присутствие в Южно-Китайском море группировки ВМС США, на вооружении которой стоят системы Aegis.
При этом эксперт отметил, что главная причина роста военных расходов КНР кроется в крупнейшей за всю историю страны реформе Вооруженных сил, которая призвана сократить численность армии, при этом обеспечив все рода и виды войск самой передовой техникой.
Мураховский напомнил, что за последние годы Китай создал собственную систему предупреждения о ракетном нападении, региональную систему спутниковой навигации Beidou (включая военный сегмент), наладил производство собственных авианосцев.
"Кроме того, по экспертным оценкам, Китай все-таки продолжает наращивать свои стратегические ядерные силы в виде межконтинентальных баллистических ракет наземного и подводного базирования. Эти меры также связаны с желанием Пекина контролировать ситуацию в Тихоокеанском регионе", — добавил собеседник агентства.
Деньги – не панацея
"Нельзя по-бухгалтерски оценивать эффективность армии и их военные бюджеты, это не настолько прямо взаимосвязано. Возьмем те же военные бюджеты США и Вьетнама в годы войны, или же Саудовскую Аравию, чей потенциал просто не сопоставим с йеменскими хуситами. Тем не менее, Эр-Рияду так и не удается одержать решающую победу", — подчеркнул эксперт.