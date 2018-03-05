РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Эксперты рассказали, почему Китай наращивает военный бюджет

11:4805.03.2018
(обновлено: 12:05 05.03.2018)
111992
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМужчина с флагом Китая. архивное фотоМужчина с флагом Китая. архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Увеличение военного бюджета Китая связано с обострением обстановки в Южно-Китайском море, а также крупнейшей за всю новейшую историю КНР военной реформой, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Военный парад в Пекине. Архивное фото
© AFP 2018 / Greg Baker
Китай нарастит военные расходы
Так они прокомментировали опубликованный в понедельник доклад китайского правительства, согласно которому проект бюджета КНР на 2018 год предусматривает рост военных расходов на 8,1% — до 175 миллиардов долларов.

Директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко выразил мнение, что ожидаемый рост расходов на оборону связан с ситуацией в Южно-Китайском море, где сохраняется риск провокаций против КНР со стороны США и их союзников.

"Китай намерен противопоставить свой военный потенциал росту американской военной мощи. Кроме того, Китай наряду с Россией и Соединенными штатами входит в тройку мировых держав, ведущих перспективные разработки по всем существующим типам вооружений — на это тоже нужны средства ", — сказал он.

У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.

Район Гуомао (Guomao) в Пекине. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Китай надеется, что США отбросят мышление "холодной войны"
США заявляют, что КНР строит искусственные острова, делает их военными объектами и за счет искусственной суши расширяет свои территориальные воды. Китай отвергает обвинения США.

Историческая реформа армии

Схожего мнения придерживается член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский. Собеседник агентства подчеркнул, что таким образом Пекин реагирует на размещение комплексов ПРО THAAD в Японии и Южной Корее, а также присутствие в Южно-Китайском море группировки ВМС США, на вооружении которой стоят системы Aegis.

При этом эксперт отметил, что главная причина роста военных расходов КНР кроется в крупнейшей за всю историю страны реформе Вооруженных сил, которая призвана сократить численность армии, при этом обеспечив все рода и виды войск самой передовой техникой.

Дом Всекитайского собрания народных представителей - китайский парламент. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Перейти в фотобанк
В Китае рассмотрят поправки к конституции
"Китай проводит крупнейшую за всю свою новейшую историю военную реформу. Она заключается в полном переформатировании системы управления армии, создании новых видов Вооруженных сил. Так, недавно они создали ракетные войска как отдельный вид Вооруженных сил. Также речь идет о практически полной замене всех систем вооружения на образцы нового поколения", — сказал он.

Мураховский напомнил, что за последние годы Китай создал собственную систему предупреждения о ракетном нападении, региональную систему спутниковой навигации Beidou (включая военный сегмент), наладил производство собственных авианосцев.

"Кроме того, по экспертным оценкам, Китай все-таки продолжает наращивать свои стратегические ядерные силы в виде межконтинентальных баллистических ракет наземного и подводного базирования. Эти меры также связаны с желанием Пекина контролировать ситуацию в Тихоокеанском регионе", — добавил собеседник агентства.

Деньги – не панацея

Китайские военнослужащие. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
В Китае заявили, что военная политика страны носит оборонный характер
Сравнивая военный бюджет Китая и других мировых держав (США и России), эксперт призвал не связывать напрямую эффективность Вооруженных сил с военными бюджетами государства. По его словам, то, что военный бюджет России (46 миллиардов долларов) в четыре раза меньше китайского и в 15 раз меньше американского (700 миллиардов) долларов, не говорит о том, что ВС РФ менее боеспособны, чем армии этих стран.

"Нельзя по-бухгалтерски оценивать эффективность армии и их военные бюджеты, это не настолько прямо взаимосвязано. Возьмем те же военные бюджеты США и Вьетнама в годы войны, или же Саудовскую Аравию, чей потенциал просто не сопоставим с йеменскими хуситами. Тем не менее, Эр-Рияду так и не удается одержать решающую победу", — подчеркнул эксперт.

Комментировать
В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Владимир Белогорский
Не совсем верно.
11:52
05.03.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена