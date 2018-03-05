Эксперты рассказали, почему Китай наращивает военный бюджет

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Увеличение военного бюджета Китая связано с обострением обстановки в Южно-Китайском море, а также крупнейшей за всю новейшую историю КНР военной реформой, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Так они прокомментировали опубликованный в понедельник доклад китайского правительства, согласно которому проект бюджета КНР на 2018 год предусматривает рост военных расходов на 8,1% — до 175 миллиардов долларов.

Директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко выразил мнение, что ожидаемый рост расходов на оборону связан с ситуацией в Южно-Китайском море, где сохраняется риск провокаций против КНР со стороны США и их союзников.

"Китай намерен противопоставить свой военный потенциал росту американской военной мощи. Кроме того, Китай наряду с Россией и Соединенными штатами входит в тройку мировых держав, ведущих перспективные разработки по всем существующим типам вооружений — на это тоже нужны средства ", — сказал он.

У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.

Историческая реформа армии

США заявляют, что КНР строит искусственные острова, делает их военными объектами и за счет искусственной суши расширяет свои территориальные воды. Китай отвергает обвинения США.

Схожего мнения придерживается член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский. Собеседник агентства подчеркнул, что таким образом Пекин реагирует на размещение комплексов ПРО THAAD в Японии и Южной Корее, а также присутствие в Южно-Китайском море группировки ВМС США, на вооружении которой стоят системы Aegis.

При этом эксперт отметил, что главная причина роста военных расходов КНР кроется в крупнейшей за всю историю страны реформе Вооруженных сил, которая призвана сократить численность армии, при этом обеспечив все рода и виды войск самой передовой техникой.

"Китай проводит крупнейшую за всю свою новейшую историю военную реформу. Она заключается в полном переформатировании системы управления армии, создании новых видов Вооруженных сил. Так, недавно они создали ракетные войска как отдельный вид Вооруженных сил. Также речь идет о практически полной замене всех систем вооружения на образцы нового поколения", — сказал он.

Мураховский напомнил, что за последние годы Китай создал собственную систему предупреждения о ракетном нападении, региональную систему спутниковой навигации Beidou (включая военный сегмент), наладил производство собственных авианосцев.

"Кроме того, по экспертным оценкам, Китай все-таки продолжает наращивать свои стратегические ядерные силы в виде межконтинентальных баллистических ракет наземного и подводного базирования. Эти меры также связаны с желанием Пекина контролировать ситуацию в Тихоокеанском регионе", — добавил собеседник агентства.

Деньги – не панацея



Сравнивая военный бюджет Китая и других мировых держав (США и России), эксперт призвал не связывать напрямую эффективность Вооруженных сил с военными бюджетами государства. По его словам, то, что военный бюджет России (46 миллиардов долларов) в четыре раза меньше китайского и в 15 раз меньше американского (700 миллиардов) долларов, не говорит о том, что ВС РФ менее боеспособны, чем армии этих стран.

"Нельзя по-бухгалтерски оценивать эффективность армии и их военные бюджеты, это не настолько прямо взаимосвязано. Возьмем те же военные бюджеты США и Вьетнама в годы войны, или же Саудовскую Аравию, чей потенциал просто не сопоставим с йеменскими хуситами. Тем не менее, Эр-Рияду так и не удается одержать решающую победу", — подчеркнул эксперт.