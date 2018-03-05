Арестованные в Таиланде россияне не обращались в консульство в Паттайе

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Арестованные в Таиланде россияне не обращались в почетное консульство Российской Федерации в городе Паттайя, сообщили РИА Новости в консульстве РФ в этом курортном городе.

Ранее полиция Паттайи арестовала десять человек, из которых восемь россиян, включая блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли), за проведение нелегального "секс-тренинга". Среди также была гражданка Белоруссии Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и один гражданин Латвии. Они обвиняются в нелегальной трудовой деятельности на территории Таиланда, так как проводили в качестве инструкторов нелегальный тренинг, за который брали с его участников деньги. По закону им грозит тюремное заключение сроком до двух лет и/или штраф до 3 тысяч долларов, депортация из Таиланда в страну гражданства и внесение в черный список с запретом въезда в страну.

Позднее, как сообщил РИА Новости источник в тюрьме, Кириллова, Вашукевич и еще нескольких участников нелегального "секс-тренинга" перевели в иммиграционную тюрьму в Бангкоке.

"В почетное консульство в Паттайе они не обращались. Сюда (в почетное консульство в Паттайе) никаких обращений не было", — сообщили РИА Новости в консульстве в Паттайе.