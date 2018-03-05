Время диалога между Тирасполем и Кишиневом не настало, считает глава ПМР

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Время политического диалога между Тирасполем и Кишиневом еще не настало, прежде чем говорить об этом, надо думать об имплементации законодательств, считает президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский.

По его словам, "на территории Молдовы, на территории Приднестровья сформированы свои национальные законодательные системы, со своими конституциями и законами". "Ни один правитель ни Молдовы, ни Приднестровья не имеет права говорить о политическом диалоге… Потому что это прямое нарушение законодательства обеих сторон. Поэтому дело не в политических элитах, которые якобы не могут договориться… Я — президент Приднестровья — проводник своего законодательства и не могу ему противоречить", — сказал Красносельский на международном форуме "Вместе с Россией", который проходит в Центре международной торговли в Москве.

"Я глубоко убежден, что время политического диалога не настало. И если говорить о политическом диалоге, надо думать об имплементации законодательства между Приднестровьем и Молдовой. А кто на это сегодня готов? Молдова не готова, да и Приднестровье не готово", — подчеркнул он.

Во избежание тупиковой ситуации необходимо исключить все политические дискуссии по вопросам статуса и сфокусировать свое внимание на решении насущных проблем, от которых зависит жизнь простых людей на обоих берегах Днестра, считает президент ПМР.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.