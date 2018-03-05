Климкин обвинил Россию в причастности к ЧП в венгерском культурном центре

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о "российском следе" в нападении на "Общество венгерской культуры Закарпатья" в Ужгороде, однако не привел никаких доказательств.

"Спасибо полиции за активную работу в Закарпатье. Повсюду торчат российские уши, "привет" всем, кто спекулировал на мистических антивенгерских настроениях. Не исключаю, что на этом попытки дестабилизации не закончатся", — написал украинский министр в понедельник на своей странице в Twitter

Госслужба Украины по ЧС 27 февраля сообщила, что в офисе союза закарпатских венгров в Ужгороде произошел пожар, пострадавших не было. Полиция возбудила дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В начале февраля неизвестные уже пытались поджечь это здание, бросив в него бутылку с зажигательной смесью.

Украинские полицейские в воскресенье сообщили, что задержали трех человек по подозрению в поджоге офиса союза закарпатских венгров в Ужгороде, вероятного организатора поджога — иностранца — объявили в розыск.

Служба безопасности Украины регулярно заявляет о задержаниях "агентов российских спецслужб" и россиян, которые якобы готовят диверсии на Украине. Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и никаких агентов российских спецслужб на Украине нет.