В Брюсселе судят депутата парламента Фландрии за убийство мужа любовницы

БРЮССЕЛЬ, 5 мар – РИА Новости, Александр Шишло. Судебный процесс над депутатом регионального парламента бельгийской Фландрии и его бывшей сотрудницей стартовал в понедельник в Брюсселе.

Как сообщила телерадиокомпания RTL , 64-летний Кристиан Ван Эйкен и Сильвия Б., с которой он состоял в любовной связи, обвиняются прокуратурой в умышленном убийстве мужа последней.

В июле 2014 года 45-летний мужчина был найден мертвым в своей квартире. Он был убит выстрелом в голову.

Обвиняемые свою вину категорически отрицают. Судебный процесс над ними продлится три недели. В связи с выдвинутыми против Ван Эйкена обвинениями парламент Фландрии лишил его депутатской неприкосновенности.

В случае если суд признает обвиняемых виновными, им грозит до 30 лет тюремного заключения.