Востоковед назвал причины роста военного бюджета КНР

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Рост военного бюджета Китая на 2018 год отражает реакцию Пекина на обстановку вокруг КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), но в этом нет ничего экстраординарного, считает востоковед, профессор РУДН Юрий Тавровский.

Согласно обнародованному проекту бюджета на 2018 год, расходы Китая на оборону вырастут на 8,1% — до 175 миллиардов долларов. Военный бюджет Китая по объему занимает второе место в мире после США. В 2017 году военные расходы Китая выросли на 7% — это были самые низкие темпы роста за семь лет.

Как заявил РИА Новости Юрий Тавровский, этот шаг Пекина является реакцией Китая на ту обстановку, которая складывается вокруг этой страны в АТР. "Повышение военных расходов – вполне реалистическая реакция на складывающуюся обстановку вокруг Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — сказал Тавровский.

По его словам, в Китае люди "с хорошим зрением, хорошим слухом", которые слышат все, что говорят и делают, например, в Вашингтоне. Он напомнил, что ранее США объявили Китай наряду с Россией главными стратегическими соперниками.

Как пояснил эксперт, американцы поддерживают очень высокую степень напряженности на Корейском полуострове, а также пытаются создать так называемый "квадрат" из четырех стран – Америка, Япония, Австралия, Индия, — для сдерживания Китая в Тихоокеанском бассейне и бассейне Индийского океана. При этом собеседник агентства подчеркнул, что именно в этом регионе проходит основная торговая линия, по которой осуществляется около 90% китайского экспорта и импорта.

"Все это, конечно, подталкивает Китай к тому, чтобы быть наготове. Известная мудрость "хочешь мира – готовься к войне". Поэтому я думаю, что здесь ничего экстраординарного нет. Повышение не такое большое. В то же время, это должно сдерживать конкурентов Китая", — добавил профессор РУДН.

Он также сказал, что еще одной потенциальной угрозой для Китая является ситуация на Тайване, где, по словам эксперта, усиливаются сепаратистские настроения.

"Настроения эти возглавляет нынешняя администрация (Тайбэя). Америка подливает масла в огонь, объявив о поставках современного оружия туда. Если какой-то сюжет с вовлечением Китая в войну будет реализован, то он, скорее всего, начнется не столько с Корейского полуострова, а с Тайваньского пролива. Все это, конечно, китайцев тревожит, это не может их не тревожить", — отметил Тавровский.

В 2016 году китайский оборонный бюджет составил 146 миллиардов долларов, увеличившись на 7,6%. В 2015 году военный бюджет составил около 135 миллиардов долларов, увеличившись на 10,1% с 2014 года. В 2014 году военный бюджет увеличивался на 12,2%, в 2013 — на 10,7%, в 2012 — на 11,2%, в 2011 году — на 12,7%.