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Востоковед назвал причины роста военного бюджета КНР

11:1705.03.2018
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкТанк армии Китая. Архивное фотоТанк армии Китая. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Рост военного бюджета Китая на 2018 год отражает реакцию Пекина на обстановку вокруг КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), но в этом нет ничего экстраординарного, считает востоковед, профессор РУДН Юрий Тавровский.

Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon
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Согласно обнародованному проекту бюджета на 2018 год, расходы Китая на оборону вырастут на 8,1% — до 175 миллиардов долларов. Военный бюджет Китая по объему занимает второе место в мире после США. В 2017 году военные расходы Китая выросли на 7% — это были самые низкие темпы роста за семь лет.

Как заявил РИА Новости Юрий Тавровский, этот шаг Пекина является реакцией Китая на ту обстановку, которая складывается вокруг этой страны в АТР. "Повышение военных расходов – вполне реалистическая реакция на складывающуюся обстановку вокруг Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — сказал Тавровский.

По его словам, в Китае люди "с хорошим зрением, хорошим слухом", которые слышат все, что говорят и делают, например, в Вашингтоне. Он напомнил, что ранее США объявили Китай наряду с Россией главными стратегическими соперниками.

Боевые машины пехоты Военно-морских сил Народно-освободительной армии КНР выходят на берег во время высадки морского десанта
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Как пояснил эксперт, американцы поддерживают очень высокую степень напряженности на Корейском полуострове, а также пытаются создать так называемый "квадрат" из четырех стран – Америка, Япония, Австралия, Индия, — для сдерживания Китая в Тихоокеанском бассейне и бассейне Индийского океана. При этом собеседник агентства подчеркнул, что именно в этом регионе проходит основная торговая линия, по которой осуществляется около 90% китайского экспорта и импорта.

"Все это, конечно, подталкивает Китай к тому, чтобы быть наготове. Известная мудрость "хочешь мира – готовься к войне". Поэтому я думаю, что здесь ничего экстраординарного нет. Повышение не такое большое. В то же время, это должно сдерживать конкурентов Китая", — добавил профессор РУДН.

Он также сказал, что еще одной потенциальной угрозой для Китая является ситуация на Тайване, где, по словам эксперта, усиливаются сепаратистские настроения.

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"Настроения эти возглавляет нынешняя администрация (Тайбэя). Америка подливает масла в огонь, объявив о поставках современного оружия туда. Если какой-то сюжет с вовлечением Китая в войну будет реализован, то он, скорее всего, начнется не столько с Корейского полуострова, а с Тайваньского пролива. Все это, конечно, китайцев тревожит, это не может их не тревожить", — отметил Тавровский.

В 2016 году китайский оборонный бюджет составил 146 миллиардов долларов, увеличившись на 7,6%. В 2015 году военный бюджет составил около 135 миллиардов долларов, увеличившись на 10,1% с 2014 года. В 2014 году военный бюджет увеличивался на 12,2%, в 2013 — на 10,7%, в 2012 — на 11,2%, в 2011 году — на 12,7%.

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