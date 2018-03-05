Пушков назвал выборы в Италии политическим возрождением Берлускони

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Парламентские выборы в Италии знаменуют политическое возрождение экс-премьера Сильвио Берлускони, отметил российский сенатор Алексей Пушков.
По данным МВД Италии, на момент обработки 65% бюллетеней, правоцентристская коалиция набирает 37,42% на выборах в верхнюю палату итальянского парламента — сенат. Из входящих в коалицию партий "Лига" получает 18,3%, "Вперед Италия" экс-премьера Сильвио Берлускони — 14,20%. Партия "Движение 5 звезд" набирает 30,97% — это лучший результат, который смогла получить отдельная партия. Левоцентристская коалиция во главе с правящей Демократической партией получает 23,85%.
На выборах в нижнюю палату парламента — палату депутатов — обработаны 45% бюллетеней: у правоцентристов — 36,94%, у "Движения 5 звезд" — 30,65%, у левоцентристов — 24,39%.