В Ираке сообщили об уничтожении 20 боевиков "спящих" ячеек ИГ*

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Иракские силовики уничтожили не менее 20 боевиков террористической группировки ИГ* в рамках операции против "спящих" ячеек террористов в провинции Киркук на севере страны, еще 15 боевиков находятся под осадой, сообщил сайт иракского ополчения.

В феврале губернатор провинции Киркук Ракан аль-Джабури рассказал РИА Новости, что "спящие" ячейки ИГ* в этой провинции представляют угрозу для жителей, по ночам боевики осуществляют нападения и похищают людей.

"Силы "Аль-Хашд аш-Шааби" (ополчения — ред.) и федеральной полиции держат под осадой 15 боевиков ИГ* после ликвидации более 20 в результате столкновений, продолжающихся в деревнях… в районе города Эль-Хавиджа", — сообщило ополчение.

Ополченцы отметили, что в ходе операции от террористов очищены три деревни, а также раскрыты шесть подземных ходов ИГ*. По данным ополчения, среди уничтоженных боевиков несколько местных командиров группировки.

Город Эль-Хавиджа был освобожден от террористов в 2017 году. В конце года премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о победном окончании войны в стране против террористов, но отметил, что преследовать так называемые "спящие" ячейки ИГ* продолжат спецслужбы и правоохранители.

Ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби", составленное преимущественно из иракских шиитов, участвует в операциях против ИГ* совместно с армией и было включено в состав вооруженных сил Ирака.

* Террористическая организация, запрещенная в России