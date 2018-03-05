Васильева прокомментировала новый закон об образовании в Латвии

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Новый закон об образовании в Латвии нарушает право национальных меньшинств на обучение на русском языке и не соответствует задачам Европейской комиссии по борьбе с расизмом, заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева в интервью РИА Новости.

"По нашему мнению, подобные законы нарушают право представителей национальных меньшинств на обучение на русском языке, закрепленное в рамочной Конвенции Совета Европы по защите нацменьшинств, участником которой является Латвия. Не соответствует это и решению задач Европейской комиссии по борьбе с расизмом", — сказала Васильева.

Ранее кабмин Латвии принял поправки к закону об образовании и утвердил перевод обучения общеобразовательных школ нацменьшинств на латышский язык. Предполагается, что перевод начнется 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021 года. Проект поправок устанавливает, что дошкольное обучение является билингвальным и в начальной школе (1-6 классы) осуществляется по трем моделям билингвального обучения, на завершающем этапе основного образования (7-9 классы) 80% учебного процесса обеспечивается на государственном языке, в средней школе (10-12 классы) — только на латышском языке.

В Латвии проживают чуть менее 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский. Русский имеет статус иностранного.

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