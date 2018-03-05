Во Вьетнам впервые за 40 лет прибыл американский авианосец

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Корабль ВМС США "Карл Винсон" прибыл в порт города Дананг. Это первый визит американского авианосца во Вьетнам после окончания войны в 1975 году, сообщает местная газета Tuoi Tre.

Как ожидается, авианосец пробудет в центральном порту Вьетнама пять дней. Его сопровождают ракетный крейсер Lake Champlain и миноносец Wayne E. Meyer. Это самое масштабное присутствие американских военных в стране после окончания Вьетнамской войны, отмечает издание.

Всего на американском корабле находятся пять тысяч членов экипажа, заявил СМИ официальный представитель консульства США в Хошимине.

Договоренность о визите "Карла Винсона" во Вьетнам была достигнута во время январского визита в страну главы Пентагона Джеймса Мэттиса, который встретился с министром обороны Вьетнама Нго Суан Литем.

Война во Вьетнаме длилась с конца 1950-х до 1975 года. Первые американские подразделения были переброшены в страну в 1961 году. За время конфликта США потеряли около 58 тысяч человек, 1700 человек считаются пропавшими без вести.