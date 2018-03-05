В ДНР не зафиксировали нарушений со стороны ВСУ с начала нового перемирия

ДОНЕЦК, 5 мар — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики не зафиксировало нарушений со стороны украинских силовиков режима прекращения огня в Донбассе с начала действия нового перемирия, заявил в понедельник журналистам представитель ведомства.

Контактная группа по Украине договорилась о полном прекращении огня в Донбассе с 5 марта. Ранее в оперативном командовании ДНР заявили о 13 нарушениях режима тишины со стороны силовиков за сутки перед вступлением в силу нового перемирия.

"С 01.00 5 марта 2018 года обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано", — сказал представитель оперативного командования ДНР.