Россия надеется на углубление диалога между комиссиями Афросоюза и ЕАЭС

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Россия надеется на углубление диалога Комиссией Афросоюза и Комиссией Евразийского экономического союза, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналу "Hommes d`Afrique".
"Представители африканских стран активно участвуют в различных международных форумах, проводимых на территории России. Новым направлением сотрудничества стало начало диалога между Комиссией Афросоюза и Комиссией Евразийского экономического союза. Надеемся на его углубление" — сказал Лавров.
Как отметил министр, африканские партнеры все чаще выражают заинтересованность в проведении саммита Россия-Африка. "Подобная встреча, несомненно, способствовала бы углублению всего комплекса нашего сотрудничества", — подчеркнул Лавров.
По его словам, особое значение в этой связи имеет экономическая составляющая саммита, которая представляла бы практический интерес для всех сторон.
"Очевидно, что для решения этих вопросов требуется время. Начать можно было бы со встреч экспертов, скажем, в рамках Петербургского международного экономического форума или "Валдайского форума", других мероприятий, в которых принимают участие представители деловых кругов наших государств", — заключил министр.