Россия надеется на углубление диалога между комиссиями Афросоюза и ЕАЭС

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Россия надеется на углубление диалога Комиссией Афросоюза и Комиссией Евразийского экономического союза, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналу "Hommes d`Afrique".

По его словам, Россия внимательно изучает практику проведения саммитов между африканскими странами и их крупными зарубежными партнерами. Министр добавил, что сейчас отношения РФ со странами Африки развиваются как на двусторонней основе, так и по линии африканских региональных организаций, прежде всего Афросоюза и Сообщества развития Юга Африки.

"Представители африканских стран активно участвуют в различных международных форумах, проводимых на территории России. Новым направлением сотрудничества стало начало диалога между Комиссией Афросоюза и Комиссией Евразийского экономического союза. Надеемся на его углубление" — сказал Лавров.

Как отметил министр, африканские партнеры все чаще выражают заинтересованность в проведении саммита Россия-Африка. "Подобная встреча, несомненно, способствовала бы углублению всего комплекса нашего сотрудничества", — подчеркнул Лавров.

По его словам, особое значение в этой связи имеет экономическая составляющая саммита, которая представляла бы практический интерес для всех сторон.

"В этой связи необходимо определиться с конкретными российскими субъектами двустороннего или многостороннего сотрудничества, которые не только были бы настроены на долгосрочное взаимодействие, но и готовы к масштабным инвестициям на африканских рынках с учетом возможных рисков и высокой конкуренции", — указал Лавров. Не менее важен, по его мнению, и поиск бизнесменов из государств Африки, нацеленных на работу на российском рынке.

"Очевидно, что для решения этих вопросов требуется время. Начать можно было бы со встреч экспертов, скажем, в рамках Петербургского международного экономического форума или "Валдайского форума", других мероприятий, в которых принимают участие представители деловых кругов наших государств", — заключил министр.