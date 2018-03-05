Лавров назвал цель визита в Африку

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Африку нацелен на наращивание разноплановых связей, поиск направлений совместного приложения усилий в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях, заявил сам министр.

В понедельник начинается визит Лаврова в пять стран Африки южнее Сахары – Анголу, Зимбабве, Мозамбик, Намибию и Эфиопию.

"Мой предстоящий визит… нацелен на дальнейшее наращивание разноплановых связей, поиск новых направлений совместного приложения усилий в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях. Рассчитываем на обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру глобальных и региональных проблем, включая борьбу с терроризмом, урегулирование кризисов, в том числе в Сахаро-Сахельском регионе, на Африканском Роге, в Регионе Великих озер", — заявил Лавров в интервью журналу "Hommes d"Afrique".

Министр напомнил также, что Россия проводит многовекторный внешнеполитический курс, и африканское направление находится в числе ее приоритетов, что зафиксировано в Концепции внешней политики Российской Федерации.

"В России придают большое значение укреплению связей с африканскими региональными и субрегиональными организациями, в первую очередь с Африканским союзом", — заверил Лавров и сообщил, что в ходе визита запланирована также его встреча с председателем комиссии Африканского Союза Муссой Факи Махаматом.

"Имеется в виду затронуть отношения между Россией и Афросоюзом, обсудить роль этой организации в деле нахождения оптимальных ответов на многочисленные вызовы и угрозы, с которыми сталкивается современный мир", — рассказал Лавров.