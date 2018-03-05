Косачев сравнил выборы в Италии с избранием Трампа на пост президента США

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев сравнил прошедшие в Италии выборы в парламент с избранием Дональда Трампа на пост президента США.

По данным МВД Италия, на момент обработки 65% бюллетеней, правоцентристская коалиция набирает 37,42% на выборах в верхнюю палату итальянского парламента — сенат. Из входящих в коалицию партий "Лига" получает 18,3%, "Вперед Италия" экс-премьера Сильвио Берлускони — 14,20%. На выборах в нижнюю палату парламента — палату депутатов — обработаны 45% бюллетеней: у правоцентристов — 36,94%, у "Движения 5 звезд" — 30,65%, у левоцентристов — 24,39%.

"Новая политика ассоциируется уже не только и не столько с традиционными соперниками социалистов справа ("Вперед Италия" и их союзники), сколько с бунтарями против истеблишмента из "Пяти звезд". В чем-то ситуация похожа на голосование американских избирателей за Трампа, бросившего такой же вызов системе. И это уже серьезнее", — написал Косачев на своей странице в Facebook.

Также сенатор отметил, что поменять власть в стране — решение избирателей, из чего следует, что результаты многолетнего правления социалистов их разочаровали, а в Италии "существует запрос на новую политику".