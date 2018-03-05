В ДНР заявили о 13 нарушениях перемирия за сутки

ДОНЕЦК, 5 мар — РИА Новости. Украинские силовики 13 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки перед вступлением в силу нового перемирия, заявили в понедельник журналистам в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее постпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов сообщил, что участники переговоров приняли заявление о всеобъемлющем, бессрочном прекращении огня с 5 марта.

"За прошедшие сутки, до вступления в действие перемирия, ВС Украины 13 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы восьми населенных пунктов республики", — сказал представитель оперативного командования ДНР.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили, что по территории республики украинские силовики за минувшие сутки выпустили более 80 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, а также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 483 единицы. В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 177 единиц", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.