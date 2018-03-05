На парламентских выборах в Италии лидируют правоцентристы‍

Избиратели голосуют на избирательном участке Рима во время парламентских выборов в Италии.05.03.18

Избиратели голосуют на избирательном участке Рима во время парламентских выборов в Италии.05.03.18

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Правоцентристская коалиция набирает 37 процентов на выборах в верхнюю палату итальянского парламента — сенат. Это следует из данных МВД после обработки половины бюллетеней.

Из входящих в коалицию партий "Лига" получает 18,3 процента, "Вперед Италия" экс-премьера Сильвио Берлускони — 14,1 процента.

Партия "Движение 5 звезд" набирает 31,2 процента — это лучший результат, который смогла получить отдельная партия.

Левоцентристская коалиция во главе с правящей Демократической партией получает 24,15 процента.

На выборах в нижнюю палату — палату депутатов — обработали 25 процентов бюллетеней: у правоцентристов 36,6 процента ("Лига" — 18,9, "Вперед Италия" — 13,2), у "Движения 5 звезд" — 30 процентов, у левоцентристов — 24,9 процента (Демпартия — 20,4).