В Италии в Демпартии признали поражение на парламентских выборах

Житель Рима на одном из избирательных участков города изучает список партий, выдвинувших кандидатуры будущих депутатов и сенаторов на парламентских выборов в Италии. 04.03.18

Житель Рима на одном из избирательных участков города изучает список партий, выдвинувших кандидатуры будущих депутатов и сенаторов на парламентских выборов в Италии. 04.03.18

РИМ, 5 мар — РИА Новости, Сергей Старцев. Заместитель секретаря правившей в Италии последние пять лет Демократической партии (ДП) Маурицио Мартина признал ее поражение на воскресных парламентских выборах.

"Мы, как и все, следим сейчас за поступающими результатами. Очевидно, что речь идет о весьма зримом, весьма ясном и весьма чистом поражении", — заявил он в штаб-квартире Демпартии в Риме.

Лидер партии, экс-премьер Маттео Ренци после закрытия избирательных участков еще не появлялся на публике и не делал никаких заявлений. Некоторые местные наблюдатели не исключают, что нынешнее поражение ДП на выборах может в ближайшее время самым серьезным образом сказаться и на политической судьбе бывшего премьер-министра.

Согласно предварительным данным МВД Италии, Демпартия пока набирает чуть более 20% голосов избирателей. На предыдущих парламентских выборах 2013 года ДП получила более 25% голосов.