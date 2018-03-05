В Италии в Демпартии признали поражение на парламентских выборах

РИМ, 5 мар — РИА Новости, Сергей Старцев. Заместитель секретаря правившей в Италии последние пять лет Демократической партии (ДП) Маурицио Мартина признал ее поражение на воскресных парламентских выборах.
Лидер партии, экс-премьер Маттео Ренци после закрытия избирательных участков еще не появлялся на публике и не делал никаких заявлений. Некоторые местные наблюдатели не исключают, что нынешнее поражение ДП на выборах может в ближайшее время самым серьезным образом сказаться и на политической судьбе бывшего премьер-министра.
Согласно предварительным данным МВД Италии, Демпартия пока набирает чуть более 20% голосов избирателей. На предыдущих парламентских выборах 2013 года ДП получила более 25% голосов.