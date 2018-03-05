В МВД Италии рассказали об отставании партии Берлускони от "Лиги"

РИМ, 5 мар – РИА Новости, Сергей Старцев. Партия Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" уступает своему главному союзнику по правоцентристской коалиции, партии "Лига" во главе с Маттео Сальвини, свидетельствуют первые официальные данные итальянского МВД Италии о предварительных результатах воскресных парламентских выборов.
Аналогичная ситуация складывается в многомандатных округах на выборах в Палату депутатов. Здесь МВД фиксирует около 20% у "Лиги" и почти 13% у "Вперед, Италия". Правда, что касается выборов в нижнюю палату парламента, пока обработаны бюллетени лишь с 3 тысяч участков.
В целом правоцентристская коалиция лидирует по результатам парламентских выборов с результатом около 37%, однако этого явно недостаточно чтобы получить большинство в парламенте и право на формирование нового правительства страны.
Комментируя результаты exit poll, президент итальянского Института международных отношений (IAI), бывший член Еврокомиссии Фердинандо Нелли Ферочи в интервью РИА Новости указал, что спор за первенство между Берлускони и Сальвини имеет первостепенное политическое значение, учитывая, что их позиции "очень далеки друг от друга по множеству принципиальных вопросов".
"Если правоцентристская коалиция все-таки добьется большинства, принципиально важно, кто из двух лидеров — Берлускони или Сальвини — получит возможность предложить президенту республики свою кандидатуру на пост главы будущего правительства", — подчеркнул влиятельный эксперт.