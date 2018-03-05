В МВД Италии рассказали об отставании партии Берлускони от "Лиги"

Подсчет голосов на избирательном участке в Риме в ходе парламентских выборов в Италии. Архивное фото

Подсчет голосов на избирательном участке в Риме в ходе парламентских выборов в Италии. Архивное фото

РИМ, 5 мар – РИА Новости, Сергей Старцев. Партия Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" уступает своему главному союзнику по правоцентристской коалиции, партии "Лига" во главе с Маттео Сальвини, свидетельствуют первые официальные данные итальянского МВД Италии о предварительных результатах воскресных парламентских выборов.

Согласно этим данным, на выборах в Сенат республики "Лига" получает сейчас в многомандатных округах, где голосование проходит по пропорциональной системе, почти 19% голосов, тогда как сторонники Берлускони 13,5%. Речь идет об официальных данных полученных с 14 тысяч из более чем 61 тысячи избирательных участков. Важно, что по пропорциональной системе распределяется 61% парламентских мандатов.

Аналогичная ситуация складывается в многомандатных округах на выборах в Палату депутатов. Здесь МВД фиксирует около 20% у "Лиги" и почти 13% у "Вперед, Италия". Правда, что касается выборов в нижнюю палату парламента, пока обработаны бюллетени лишь с 3 тысяч участков.

Заместитель федерального секретаря "Лиги" Джанкарло Джорджетти уже назвал полученный его партией результат "историческим". Сам Сальвини пока не делал официальных заявлений и лишь поблагодарил своих сторонников через Twitter. Не появлялся на публике и Берлускони, который, безусловно, ожидает сейчас данных из одномандатных округов, где голосование проходит по мажоритарной системе. Именно они еще могут изменить соотношение сил между двумя партиями.

В целом правоцентристская коалиция лидирует по результатам парламентских выборов с результатом около 37%, однако этого явно недостаточно чтобы получить большинство в парламенте и право на формирование нового правительства страны.

Комментируя результаты exit poll, президент итальянского Института международных отношений (IAI), бывший член Еврокомиссии Фердинандо Нелли Ферочи в интервью РИА Новости указал, что спор за первенство между Берлускони и Сальвини имеет первостепенное политическое значение, учитывая, что их позиции "очень далеки друг от друга по множеству принципиальных вопросов".

"Если правоцентристская коалиция все-таки добьется большинства, принципиально важно, кто из двух лидеров — Берлускони или Сальвини — получит возможность предложить президенту республики свою кандидатуру на пост главы будущего правительства", — подчеркнул влиятельный эксперт.