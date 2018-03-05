Правоцентристы получают 37% на выборах в Италии, сообщило МВД страны

Две урны для голосования двумя разными бюллетенями, для Палаты депутатов и Сената, на избирательном участке Рима во время парламентских выборов в Италии.04.03.18

Две урны для голосования двумя разными бюллетенями, для Палаты депутатов и Сената, на избирательном участке Рима во время парламентских выборов в Италии.04.03.18

РИМ, 5 мар — РИА Новости, Александр Логунов. Правоцентристская коалиция предварительно набирает 37,1% голосов и не получает большинства в верхней палате национального парламента Италии, сообщило МВД страны, начавшее подсчет результатов прошедших в воскресенье всеобщих выборов.

По итогам подсчета бюллетеней с 3 тысяч из свыше 61 тысячи избирательных участков, "Движение 5 звезд" получает 29,8 % голосов, коалиция левоцентристских партий — 25,4%.

Ранее сообщалось, что социологические опросы также не дают большинства правоцентристской коалиции в составе партий "Вперед, Италия", "Лига" и "Братья Италии" ни в одной из двух палат высшего законодательного органа. Распространенные телеканалом Rainews24 результаты социологических исследований, говорят о том, что в нижней Палате депутатов коалиция партий "Вперед, Италия", "Лига" и "Братья Италии" может получить от 225 до 265 из общего числа в 630 мандатов.

Результат "Движения 5 звезд" позволяет ему рассчитывать на результат в промежутке от 195 до 235 депутатских кресел. Левоцентристский блок во главе с Демократической партией может получить от 115 до 155 мандатов.

В верхней палате парламента – Сенате, где депутатских мест 315, правоцентристы могут получить от 112 до 152 кресел, Д5З – от 75 до 115, левоцентристы, согласно тем же исследованиям, будут иметь от 57 до 97 сенаторов.