В Италии рассказали о триумфе несистемной оппозиции на выборах

Избиратели голосуют на избирательном участке Рима во время парламентских выборов в Италии. 04.03.18

Избиратели голосуют на избирательном участке Рима во время парламентских выборов в Италии. 04.03.18

РИМ, 5 мар — РИА Новости, Сергей Старцев. Видный деятель общественно-политического "Движения 5 звезд" (Д5З) Алессандро Ди Баттиста назвал триумфом результаты, которые, согласно exit poll, эта организация несистемной оппозиции получила на состоявшихся в воскресенье парламентских выборах в Италии.

При этом он ясно дал понять, что Д5З готово разговаривать с представителями других политических сил, чтобы наметить пути для выхода из сложившейся после выборов ситуации, при которой ни одна из партий или коалиций не получает большинства в парламенте.

Результаты exit poll однозначно показывают, что Д5З стало первой партией страны, набрав от 29% до 33% голосов избирателей. Однако этого недостаточно, чтобы получить большинство в национальном парламенте.

"Если эти данные подтвердятся, речь пойдет о триумфе Д5З, о самом настоящем апофеозе, который демонстрирует верность нашей работы и тот факт, что все должны идти к нам, чтобы разговаривать с нами. И это будет впервые", — заявил известный политик, выступая в избирательном штабе движения в Риме.

Сложившуюся ситуацию Ди Баттиста назвал "лучшей гарантией гласности для итальянского народа". "Другие политические силы должны разговаривать с нами, используя наши методы гласности и корректности", — подчеркнул он.

Комментируя результаты exit poll, президент итальянского Института международных отношений (IAI), бывший член Еврокомиссии Фердинандо Нелли Ферочи в интервью РИА Новости указал, что "в случае с Д5З мы имеем партию, которая располагает наибольшей поддержкой избирателей, но у которой в настоящее время нет союзников". "Возможно, ей их еще только предстоит найти", — отметил известный эксперт.