В Германии предложили сделать гимн "гендерно нейтральным"

МОСКВА, 05 мар — РИА Новости. Уполномоченная по вопросам равноправия полов в министерстве по делам семьи Кристин Розе-Меринг призывает изменить текст гимна Германии, чтобы сделать его гендерно нейтральным, пишет Bild.

Сообщается, что в последнем отчете, приуроченном Международному женскому дню, Розе-Меринг призвала изменить гимн Федеральной республики. В частности, предлагается поменять строчку "братски с сердцем и рукой" на "бодро с сердцем и рукой", а вместо "отечество" использовать "родина".

Чиновница ссылается на опыт своего соседа — Австрии, в которой с 2012 года стали петь "родина великих дочерей и сыновей", вместо просто "сыновей". Также в январе 2018 года канадский сенат принял закон, делающий гимн гендерно нейтральным: "любовь к отечеству во всех твоих сыновьях" заменили на "любовь к отечеству во всех нас".

Текст национального гимна Германии основан на стихах поэта Генриха Гоффмана фон Фаллерслебена, написанных в 1841 году. С 1991 года официально используется только третья строфа стихотворения.