Две урны для голосования двумя разными бюллетенями, для Палаты депутатов и Сената, на избирательном участке Рима во время парламентских выборов в Италии. Архивное фото

Две урны для голосования двумя разными бюллетенями, для Палаты депутатов и Сената, на избирательном участке Рима во время парламентских выборов в Италии. Архивное фото

РИМ, 5 мар — РИА Новости, Александр Логунов. Правоцентристская коалиция, лидирующая согласно exit poll на выборах в парламент Италии, не получает большинство ни в одной из двух палат Высшего законодательного органа.

Распространенные телеканалом Rainews24 социологические опросы, которые были проведены по результатам голосования, говорят о том, что в нижней палате депутатов коалиция партий "Вперед, Италия", "Лига" и "Братья Италии" может получить от 225 до 265 мандатов из 630.

Результат "Движения 5 звезд" позволяет ему рассчитывать на результат в промежутке от 195 до 235 депутатских кресел. Левоцентристский блок во главе с Демократической партией может получить от 115 до 155 мандатов.

В верхней палате парламента – Сенате, где депутатских мест 315, правоцентристы могут получить от 112 до 152 кресел, Д5З – от 75 до 115, левоцентристы, согласно тем же исследованиям, будут иметь от 57 до 97 сенаторов.

Как свидетельствуют первые данные exit poll, правоцентристская коалиция лидирует на выборах в парламент Италии, набирая от 33% до 36% голосов.