Эксперт прокомментировал результаты exit poll по выборам в Италии

РИМ, 4 мар – РИА Новости, Сергей Старцев. Обнародованные после закрытия избирательных участков в Италии результаты различных exit poll не позволяют сделать обоснованные выводы о том, кто же все-таки победил в ходе очередных парламентских выборов, состоявшихся в воскресенье на Апеннинах, считает президент итальянского Института международных отношений (IAI), бывший член Еврокомиссии Фердинандо Нелли Ферочи.

Результаты различных опросов однозначно показывают, что первой партией страны стало "Движение 5 звезд" (Д5З), которое обычно характеризуют как несистемную оппозицию. Данные exit poll несколько разнятся, но в целом социологи отдают Д5З от 29% до 33% голосов. Правоцентристская коалиция, включающая в себя партии "Вперед, Италия", "Лига" и "Братья Италии", набирает от 33% до 36%. Этот результат далек от заветных 40%, набрав которые коалиция могла бы претендовать на право сформировать новое правительство страны. Все exit poll показывают серьезное поражение правившей последние пять лет Демократической партии, которая может рассчитывать лишь на 20% —22%.

"Результаты exit poll не дают точного представления о дальнейшем развитии событий. Для того, чтобы делать какие-то прогнозы, нам надо как минимум дождаться итогов выборов по одномандатным округам, где распределяется более трети мест в итальянском парламенте", — сказал в интервью РИА Новости Нелли Ферочи.

По словам авторитетного политического наблюдателя, при анализе результатов выборов надо иметь в виду два принципиальных обстоятельства. "Во-первых, нынешний избирательный закон применяется на практике впервые. Это весьма сложный инструмент, и трудно предсказать, какое воздействие он окажет на итоговое распределение мест. Второй момент связан с тем, что впервые мы имеем дело не с биполярной политической системой, которая существовала в Италии ранее, в годы так называемой Второй республики. Сейчас в стране сложилась система, в которой есть три ярко выраженных политических полюса – это правоцентристская коалиция, левоцентристские силы и "Движение 5 звезд", — указал он.

"В случае с Д5З мы имеем партию, которая располагает наибольшей поддержкой избирателей, но у которой в настоящее время нет союзников. Возможно, ей их еще только предстоит найти. С другой стороны, существует коалиция правоцентристских сил, которая в принципе могла бы получить большинство мест в парламенте, но которая самым серьезным образом разделена. Позиции двух главных политических партий, которые в нее входят, — "Вперед, Италия" и "Лиги" – очень далеки друг от друга по множеству принципиальных вопросов", — заметил собеседник РИА Новости.

В этой связи влиятельный эксперт обратил особое внимание на соотношение сил между двумя этими партиями. По его мнению, одним из важнейших факторов, который серьезно повлияет на поствыборную ситуацию, станет то, какая из них получит больше мест в парламенте. "Если коалиция все-таки добьется большинства, принципиально важно, кто из двух лидеров — Берлускони или Салвини — получит возможность предложить президенту республики свою кандидатуру на пост главы будущего правительства" — подчеркнул он.

"С моей точки зрения, в столь сложной ситуации для нашей страны предпочтительнее было бы иметь в качестве кандидата на пост премьера нынешнего главу Европарламента Антонио Таяни (кандидат Берлускони – прим.ред.). Это личность, которая способна оказать успокаивающее и одобряющее воздействие на общество и на наших европейских партнеров. Италии так же нужна Европа, как Европе нужна Италия, которой можно доверять", — отметил бывший еврокомиссар.

Нелли Ферочи указал также, что многое будет зависеть от кандидата на пост министра экономики и финансов в будущем правительстве. По его словам, этот пост должен занять очень авторитетный человек, который сможет успокоить финансовые рынки и прекратить разговоры об отказе от установленных в ЕС параметров госдолга и дефицита госбюджета. "Иначе мы рискуем. Как страна серьезно мы рискуем", – сказал он.

Отвечая на вопрос о возможности создания после выборов так называемого правительства "широкого согласия", в которое могли бы войти как сторонники Берлускони, так и представители Демпартии, президент IAI высказался отрицательно.

"Честно говоря, я не очень верю в возможность создания такого правительства. Берлускони будет весьма трудно нарушить обещания, которые он дал своим союзникам по коалиции, и предложить альянс лидеру Демпартии Маттео Ренци. Конечно, в сложившейся ситуации ничего исключать нельзя, но пока я бы не делал скоропалительных выводов, как минимум до обнародования окончательных результатов голосования", — указал Нелли Ферочи.

"Несмотря на все это множество неизвестных, в принципе я настроен достаточно оптимистично. Я убежден, что многие обещания, которые были даны в ходе предвыборной кампании и которые не имеют финансового обеспечения, будут значительно смягчены или просто пересмотрены. А такие обещания давали все политические лидеры, включая Берлускони. Так что я верю в возможность позитивного развития событий, в особенности, если будущее правительство все-таки возглавит Таяни", — резюмировал эксперт.

Выборы в Италии впервые проводились по новому избирательному закону, который был одобрен национальным парламентом в октябре 2017 года. Он предусматривает смешанную систему голосования, при которой 37% мандатов в обеих палатах парламента распределяются в одномандатных округах по мажоритарной системе, а 61% — в многомандатных округах по пропорциональной системе через партийные списки. Оставшиеся 2% мест выделены для итальянских граждан, проживающих за рубежом, которые голосуют по пропорциональной системе. Закон устанавливает также проходной барьер для отдельных партий и движений в 3%, а для политических коалиций – в 10% голосов избирателей.