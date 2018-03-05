В Швейцарии граждане проголосовали за то, чтобы и дальше платить налоги

ЖЕНЕВА, 5 мар — РИА Новости. Швейцария продолжит платить налог на общественное телевидение и радио, а также будет снова пополнять бюджет страны за счет федеральных налогов. Таковы результаты референдума, состоявшегося в Швейцарии в воскресенье, которые опубликованы на сайте правительства.

На проходившем в воскресенье референдуме швейцарцы большинством голосов отвергли инициативу о прекращении действия так называемой медиапошлины — "Биллаге". Инициатива также запрещала федеральному центру заниматься субсидированием средств массовой информации за счет бюджета.

В итоге 71,6% жителей страны высказались за то, чтобы продолжать платить за пользование телевизором, радио, а также любой другой техникой, которая может принимать теле- или радиосигнал, включая магнитолы в машинах. Все собранные средства идут на поддержку швейцарских общественных электронных СМИ и частично — частных СМИ.

По мнению профсоюзов, отмена медиапошлины представляла опасность для существования независимой журналистики и свободных СМИ, а также привела бы к уничтожению порядка 13,5 тысячи рабочих мест. Сторонники инициативы были уверены, что спонсируемая на 50% за счет пошлины швейцарская общественная телерадиокомпания SRG SSR в любом случае не исчезнет, но перестанет зависеть от государства и продолжит существовать за счет подписчиков.

На голосование Швейцарии отреагировали даже в Европейском вещательном союзе (EBU), где приветствовали результаты волеизъявления. Если бы инициатива получила большинство голосов, это привело бы к отмене членства SRG SSR в Союзе и оставило бы Швейцарию без общественного вещания, заявили в EBU.

Вторым вопросом на воскресном референдуме стала тема о продолжении взымания налогов с населения. Федеральный бюджет Швейцарии формируется, прежде всего, за счет прямых федеральных налогов и НДС. Однако ставка налога действует только 15 лет, и по истечении этого срока правительство должно информировать народ о том, продолжит ли собирать налоги и в каком размере. Нынешний 15-летний срок истекает в 2020 году. И на голосование был выставлен вопрос о поддержке населением нового 15-летнего срока взимания налогов.

В итоге 84,1% населения одобрил "Новый финансовый порядок-2021".