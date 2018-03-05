В Лондоне начнется суд о попытке теракта в метро

ЛОНДОН, 5 мар — РИА Новости. Суд по делу о попытке теракта на станции лондонского метро "Парсонс-грин" начинается в лондонском уголовном суде Олд Бейли в понедельник, сообщили РИА Новости в суде.

Обвиняемый — выходец из Ирака Ахмед Хассан Мохаммед Али, следствие сочло, что он разместил самодельную бомбу в метро. Как ожидается, суд продлится две недели.

Пятнадцатого сентября прошлого года в утренний час пик на станции Parsons Green на западе Лондона прогремел взрыв, в результате которого пострадали 30 человек. Самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу. Данный инцидент стал пятым по счету терактом в 2017 году.

Восемнадцатилетний Али ранее уже заявил, что невиновен по обоим пунктам обвинения: Али обвиняется в попытке убийства и в использовании химического вещества для взрыва с целью убийства. Суд оставил его под стражей до суда.