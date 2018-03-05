"Тотальный геноцид". Какую медицинскую реформу проводят на Украине

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости, Филипп Прокудин. Глава Закарпатской области Украины Геннадий Москаль на заседании областного совета нецензурно обругал министра здравоохранения страны Ульяну Супрун за ситуацию, сложившуюся в регионе с вакцинацией населения. Этот эпизод показали многие телеканалы, соответствующий ролик широко разошелся в Сети. Столь же резко о Минздраве отзываются и другие политики, а также медики и простые украинцы. РИА Новости разбиралось, чем грозит гражданам Украины реформа здравоохранения.

Нигерия, Сомали и Украина

Реформировать Минздрав начали практически сразу после "революции гидности". Для этого в 2014-м правительство Арсения Яценюка выписало ценного зарубежного специалиста — Александра Квиташвили, бывшего министра здравоохранения Грузии, выпускника Школы госслужбы при Нью-Йоркском университете.

И "улучшения" в сфере здравоохранения немедленно ощутили на себе миллионы граждан. Первым делом Квиташвили объявил об отказе от российских вакцин. Затем потребовал ликвидировать такой атавизм, как санэпидслужбу. "Вакцины БЦЖ (против туберкулеза. — Прим. ред.), которые сейчас развозятся по стране, польского производства. И мы будем стараться не допускать российских производителей на украинский рынок", — подчеркивал он.

Через несколько месяцев ему пришлось признать, что в стране возникли проблемы с вакциной БЦЖ, а также c вакцинами против дифтерии и коклюша. Правда, виноватыми он назначил предшественников — дескать, до него в течение многих лет вакцины закупались в недостаточных объемах. Кроме того, последовало разъяснение, что сами украинцы массово отказываются от вакцинации.

Чтобы избежать катастрофы, Киев обратился за помощью во Всемирную организацию здоровья (ВОЗ) и ЮНИСЕФ. Тем временем в страну вернулся полиомиелит. В Закарпатской области зафиксировали два случая этого заболевания.

ВОЗ забеспокоилась: по ее данным, в 2015-v на Украине были привиты от полиомиелита только 14 процентов детей в возрасте до одного года. В апреле 2016-го Верховная рада с четвертой попытки уволила Квиташвили. Напоследок он заявил, что результаты его работы скажутся потом. Так и вышло: через год ВОЗ отметила, что в 2016-м в восьми странах мира уровень полной вакцинации АКДС был ниже 50 процентов. Это Центрально-Африканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея, Нигерия, Сомали, Южный Судан, Сирия, в которой продолжалась гражданская война, и… Украина.

Только в 2017-м в страну завезли сыворотку от ботулизма. А в начале этого года из-за низкой вакцинации на Украине отмечена вспышка заболеваемости корью.

Пакет помощи — 210 гривен

Квиташвили сменила Ульяна Супрун. Она родилась и жила в США, на Украину переехала как раз накануне Евромайдана — осенью 2013-го. У нее медицинское образование, есть опыт работы врачом. Показательно, что должность министра оставалась вакантной больше двух месяцев: желающих брать на себя ответственность за состояние здравоохранения в стране не было. И кстати, до сих пор Супрун числится лишь исполняющей обязанности министра: Рада официально ее на этом посту так и не утвердила.

Депутаты откровенно не желали связываться с непопулярными реформами. Подготовленный Супрун пакет из двух законопроектов поступил в Верховную раду, но парламентарии не включили его обсуждение в повестку дня. Дурных, как говорится, немаэ, никто не хотел выглядеть в глазах избирателей виновником их проблем со здоровьем.

Разъяснять, что за реформу голосовать надо, пришлось президенту страны Петру Порошенко. Законопроект приняли в первом чтении с минимальным перевесом, причем ключевой закон — о порядке финансирования медицины — не получил одобрения.

Второе голосование состоялось через несколько месяцев — законопроект поддержали 240 депутатов. Теперь украинская система здравоохранения работает по новым правилам.

Во-первых, медицинские учреждения финансируются по принципу "деньги идут за пациентом". Деньги, правда, небольшие — 210 гривен (примерно 500 рублей) в год на человека. Это гарантированная сумма. Плюс оплачивается часть процедур по утвержденному списку. Больные сами выбирают медицинское учреждение и врача, у которого хотят лечиться. Государство перечисляет деньги туда, где пациент обслуживается.

Во-вторых, медицинские услуги подразделяются на три группы. В гарантированный пакет входит неотложная помощь, прием у участковых терапевтов — семейных врачей — и уход за тяжелобольными. За все остальное придется платить: в одну группу включены частично оплачиваемые пациентом процедуры и лекарства, в другую — полностью оплачиваемые. Сумма компенсации рассчитывается, исходя из цены на украинские препараты.

Вместо карточек в поликлинике создается единая система — Национальный реестр пациентов. И украинские медики обязаны отныне работать по международным протоколам лечения.

"Очередная афера"

В условиях, когда денег в стране немного, а большая часть медицинских услуг и без того фактически оплачиваются, реформа вроде как необходима. Но все не так просто. "Принятие антинародной "медреформы" вынуждает нас предпринимать экстренные меры по спасению жизни людей, которые с сегодняшнего дня будут лишены какой-либо медицинской помощи. Прежде всего это касается проживающих в сельской местности, а это как минимум 10 миллионов человек. Никакой медицины после принятия законопроектов МОЗ там больше не будет, поэтому главное наше задание на данном этапе — внедрение телемедицины", — объяснила руководитель комитета Рады по вопросам здравоохранения, главный врач Института дерматологии и косметологии Ольга Богомолец.

Медсестра Ирина из Одессы в целом считает реформу благим начинанием, однако сомневается в ее эффективности. Ведь менять в Киеве собираются совсем не то, от чего страдает украинская медицина.

"Жду, что будет очередная афера или коррупция. Ведь должности как покупались, так и покупаются. Как продавались, так и продаются. А раз за должность платят, то, значит, как-то на них зарабатывают, это выгодно", — полагает Ирина.

Кроме того, она не уверена в том, что все запланированное воплотится в жизнь. "У нас в городе работала собственная целевая программа "Здоровье", благодаря ей поступали какие-то медикаменты. Но долгое время она существовала на бумаге, лекарства по ней пошли лишь в 17-м году, хотя программу утвердили еще в 2015-м. Боюсь, что в с реформой будет так же", — говорит медсестра.

Киевский адвокат Татьяна Монтян, известная своими резкими высказываниями о положении дел на Украине, оценивает медицинскую реформу так: "Деньги будут ходить за пациентом", "Лекарства в труднодоступные места будут отправлять дронами", "Лечить будут по интернету" — что тут можно сказать, как назвать этот бред, направленный на тотальный геноцид населения, которое еще отсюда не ****(уехало. — Прим. ред.)? Это они о таких принципах говорят, а на самом деле действует другой: "Если хилый — сразу в гроб" и "Нет денег — иди гуляй".

"Простому человеку, у которого нет денег, остается из их "протоколов" один — лечь и умереть, — продолжает она. — Вот и вся реформа. Конкретный пример. Я, как больная астмой, потратила только сегодня на один из десяти курсов вакцинации три тысячи гривен (около шести тысяч рублей. — Прим. ред). До того я сдавала анализы на восемь тысяч гривен (около 16 тысяч рублей — Прим. ред.). Теперь ответьте мне, может ли больной со средней зарплатой позволить себе такие траты? Но у меня дети хорошо зарабатывают, я могу лечиться, а остальные?" Для сравнения: средняя зарплата на Украине в 2017-м составляла 7,5 тысяч гривен.

Столь же критически адвокат относится и к переходу на международные протоколы лечения. "Это все равно что заставить папуасов собирать адронный коллайдер по чертежам", — резюмирует Монтян.