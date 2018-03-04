Чешская полиция задержала машину с нелегальными мигрантами из Ирака

ПРАГА, 4 мар — РИА Новости. Чешская полиция задержала грузовой фургон, в котором находились 11 нелегальных мигрантов из Ирака, включая шестерых детей, сообщила журналистам вечером в воскресенье представитель полиции Ленка Драгокоупилова.

"Полиция задержала на скоростной магистрали D1 в районе города Брно на юго-востоке республики грузовой фургон Mercedes-Benz Vito Tourer, которым управлял гражданин Ирака, имеющий разрешение на проживание в Германии. В машине находились 11 граждан Ирака, не имеющих разрешений на въезд в страны ЕС, — две семьи с шестью детьми. Водитель вез нелегальных пассажиров в Германию", — сказала Драгокоупилова.

Задержанные временно размещены в центре по приему иностранцев, расположенном неподалеку от Брно. Водителю за неразрешенное пересечение госграницы Чехии и перевозку нелегальных мигрантов грозит до двух лет тюремного заключения.