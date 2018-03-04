Нетаньяху призвал Гватемалу не медлить с переводом посольства в Иерусалим

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мар — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху начал визит в США со встречи с президентом Гватемалы Джимми Моралесом, которого он поблагодарил за признание Иерусалима столицей еврейского государства и призвал как можно скорее перенести туда свое посольство.

Гватемала — единственная страна, которая последовала примеру Соединенных Штатов, которые приняли в декабре аналогичные решения, проигнорировав претензии палестинцев на восточную часть города.

"Спасибо за все, что вы делаете, за признание Иерусалима израильской столицей. Надеюсь, что вскоре вы переведете свое посольство в Иерусалим", — процитировала пресс-служба Нетаньяху его высказывания на встрече в Вашингтоне.

Перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим ожидается 14 мая, в день 70-летия образования Израиля. Израильские СМИ пишут, что Гватемала планирует поступить так же в те же сроки.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, с которым до конца прошлого года были солидарны США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами.

Один из основополагающих для ближневосточного урегулирования документов, резолюция Генассамблеи ООН №181 от 1947 года, определяет Иерусалим как "отдельную единицу" (corpus separatum) со специальным международным режимом под управлением Организации Объединенных Наций.

Еще один документ на эту тему, резолюция СБ ООН 478 от 1980 года, "порицает" Израиль за принятие основного закона о столичном статусе всего Иерусалима и призывает государства вывести свои дипломатические миссии из города.