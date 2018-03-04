Во Львове радикалы провели факельное шествие под антипольскими лозунгами

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости. Украинские радикалы провели во Львове факельный марш под антипольскими лозунгами, сообщило в воскресенье местное издание Zaxid.net.

Сообщается, что вечером 4 марта по центральным улицам Львова прошло факельное шествие активистов праворадикальных организаций, приуроченное ко дню гибели главнокомандующего УПА Романа Шухевича 5 марта 1950 года в бою с сотрудниками советских спецслужб.

"Марш по улицам города прошел под провокационными антипольскими лозунгами", — говорится в сообщении.

По данным СМИ, идя по центральным улицам города, радикалы выкрикивали лозунги "Город Львов не для польских господ", "Помни, чужак, здесь хозяин украинец", "Кто мы? Украинцы! Чего мы хотим? Власти!", "Наша земля — ​​наши герои", "Идея нации — против деградации" и другие. Как пояснил изданию один из организаторов шествия, этот лозунг связан с принятым в Польше законом о запрете "бандеровской" идеологии.

Закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской" идеологии, вступил в силу в Польше 1 марта.

В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"*, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

* Экстремистская организация, запрещенная в России