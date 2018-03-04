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Путин отказался выдать США обвиняемых во вмешательстве россиян

22:1504.03.2018
(обновлено: 22:27 04.03.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Россия не выдаст Соединенным Штатам своих граждан, которых обвинили во вмешательстве в американские выборы в 2016 году, заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.

Никакой экстрадиции

Главы партий Братья Италии, Италия, вперед и Лига во время митинга в Риме. 1 марта 2018
© REUTERS / Alessandro Bianchi
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Отвечая на вопрос американской телеведущей Меган Келли, выдаст ли Россия по запросу Вашингтона своих граждан, обвиняемых во вмешательстве в президентские выборы, Путин сказал следующее: "Никогда. Россия вообще не экстрадирует своих граждан кому-либо, так же, как и США".

При этом президент не подтвердил и не опроверг выдвигаемые Соединенными Штатами обвинения. По его словам, упомянутые люди не представляли российские власти. "Что именно они сделали, я понятия не имею", — сказал глава государства.

"Я должен посмотреть сперва, что они сделали. Дайте нам материалы. Дайте нам информацию. При всем уважении к вам лично, при всем уважении к конгрессу, у вас должны быть люди с дипломами по юриспруденции, 100% должны быть", — сказал Путин.

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
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На замечание Келли, что у нее есть диплом юриста, Путин ответил: "Люди, которые хорошо образованы, должны понять, что мы в России не можем уголовно преследовать никого, кто не нарушил законы России. Вы должны понять, что требуется официальный запрос генпрокурору Российской Федерации. Дайте нам документ, официальное требование".

Путин призвал американских коллег направить официальный запрос и соответствующие материалы вместо того, чтобы "разговаривать с прессой". "Мы готовы посмотреть на это и поговорить об этом", — сказал президент.

"Это должно пройти по официальным каналам, а не через прессу или крики и вопли в конгрессе США", — подчеркнул он.

Обвинения в адрес Москвы

Ранее директор ЦРУ Майк Помпео, руководитель Агентства национальной безопасности Майк Роджерс и глава национальной разведки США Дэниэл Коутс выступали на слушаниях в комитете по разведке в сенате. Их спросили, видели ли они попытки России повлиять на предстоящие выборы, на что все трое ответили утвердительно.

Генерал-лейтенант Пол Накасоне
© AP Photo / Cliff Owen
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В феврале офис спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует так называемое вмешательство России в выборы президента США в 2016 году, обнародовал документ, в котором указываются 13 подозреваемых россиян. На его подготовку ушло девять месяцев. Документ содержит 40 страниц.

По данным Мюллера, 13 граждан России во главе с ресторатором Евгением Пригожиным пытались повлиять на выборы американского президента.

Представитель Госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что США могут ввести санкции против россиян, попавших в выпущенный Мюллером документ.

Реакция России

В Москве заявили о возможном ответе на санкции Соединенных Штатов против россиян из "списка Мюллера".

Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Замглавы российского МИД Сергей Рябков напомнил, что власти всегда реагируют на подобные меры.

"У нас есть собственные списки лиц, которым ограничен въезд в Россию, есть другие формы реагирования. Я ничего не исключаю, но прежде чем об этом говорить, надо реально посмотреть, что будет происходить в данной истории", — заявил дипломат.

Также замминистра посоветовал россиянам, которые могут попасть под санкции, взвешивать ситуацию при выезде за рубеж.

"Мы знаем немало случаев, когда американские соответствующие структуры не гнушались похищениями наших соотечественников, если у этих структур, к ним были претензии. Поэтому вопрос серьезный. Каждый для себя должен взвешивать ситуацию по всей совокупности обстоятельств при выезде за границу. Вот сейчас Мюллер объявил по 13 российским гражданам — это классический пример. Я не могу сказать, по каким причинам американцы включают граждан России в те или иные списки, думаю, что каждый человек должен сам понимать, могут быть к нему претензии предъявлены со стороны правоохранителей США или нет. И, исходя из этого, выстраивать свое поведение", — сказал Рябков.

Страница социальной сети Фейсбук
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Абсолютно голословные обвинения"

Подобного рода обвинения в адрес Москвы периодически звучат из США и некоторых европейских стран. При этом конкретных доказательств так представлено и не было.

Россия неоднократно опровергала подобные заявления: так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал их "абсолютно голословными", а глава российского МИД Сергей Лавров указал на отсутствие каких-либо подтверждающих фактов.

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В мире
Комментарии
7 пользователей оставили 8 комментариев
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tvm1wolf
Москвичу.
А ты знаешь что творится с твоей женой, глава семьи?
22:39
04.03.2018
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Asti4moskvich04
moskvich04, да вы любого аналитика за пояс заткнёте такими выводами.
Для вас государство, видимо, нечто вроде дамской сумочки...
22:46
04.03.2018
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