Число погибших при сходе лавин в Альпах возросло до двух, сообщили СМИ

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Два человека погибли, один пропал без вести после того, как в воскресенье две снежные лавины сошли во французских Альпах в департаменте Верхняя Савойя, сообщает газета Dauphine Libere.

Ранее сообщалось об одном погибшем и одном пропавшем без вести.

По информации газеты, на горнолыжном курорте Валлорсин два человека погибли, один получил тяжелые ранения.

В коммуне Самоэн один лыжник пропал без вести. Отмечается, что спустя пять часов поисков из-за неблагоприятных погодных условий поисково-спасательная операция остановлена.

Ранее глава МВД Франции Жерар Коллон привал всех, кто занимается зимними видами спорта во французских горах, проявлять осторожность в связи с высоким уровнем опасности схода лавин.

За последние три дня во французских Альпах и Пиренеях сошли несколько лавин, погибли не менее шести человек. В Пиренеях объявлен третий уровень опасности в связи с лавинами на высоте более двух тысяч метров.