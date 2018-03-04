Итальянский политик назвал сообщения о вмешательстве России смехотворными

Главы партий Братья Италии, Италия, вперед и Лига во время митинга в Риме. 1 марта 2018

Главы партий Братья Италии, Италия, вперед и Лига во время митинга в Риме. 1 марта 2018

РИМ, 4 мар — РИА Новости. Лидер итальянской правой партии "Братья Италии" Джорджа Мелони назвала смехотворной идею о том, что Россия может вмешаться в избирательные процессы в западных странах.

"История с вмешательством России в итальянские выборы началась с заявления бывшего вице-президента США Джо Байдена, которое категорически опровергли наши спецслужбы. Западные демократии являются сложными социальными структурами, и идея о том, что на них могут влиять отдельные страны или группы хакеров, является смехотворной", — заявила она в интервью РИА Новости.

Аналогично неделей ранее высказался союзник Мелони по коалиции, лидер "Лиги" Маттео Сальвини. На встрече с иностранной прессой он отверг возможность внешнего вмешательства в итальянские выборы, отметив, что "итальянцы думают своей головой".

"В Италии в 2011 году мы перенесли одно из самых тяжелых нападений на демократию на Западе: избранное легитимное правительство, которое противостояло политическому безумию ЕС, было свергнуто после заговора, устроенного финансовыми властями Брюсселями и некоторые европейскими дипломатическими кругами", — сказала Мелони.

Ее партия входит в правоцентристскую коалицию, чьи рейтинги, согласно опубликованным 16 февраля опросам, колеблются в пределах 36-38% голосов. По мнению наблюдателей, этот альянс может рассчитывать на получение около 40% голосов и права сформировать кабинет министров.

"По мнению "Братьев Италии", настоящую опасность для страны представляет не фантастическое русское вмешательство в избирательные процессы, а попытка технократической элиты разрушить наш суверенитет. Его защита станет приоритетом для нашей партии в правительстве", — заключила Мелони.

В воскресенье в Италии проходят всеобщие выборы. Гражданам предстоит определить новый состав обеих палат национального парламента. В столичной области Лацио и северной Ломбардии также проходят выборы депутатов областных советов и президентов региона. Избирательные участки на Апеннинах закроются в 23.00 (01.00 мск).

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах.