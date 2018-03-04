При взрыве бытового газа на севере Лондона никто не пострадал

ЛОНДОН, 4 мар — РИА Новости, Денис Ворошилов. На севере Лондона в воскресенье произошел взрыв бытового газа, пострадавших нет, сообщил Скотланд-Ярд.

Сообщения о небольшом взрыве на улице Фарнам-Роуд появились после полудня. Представитель полиции тогда рассказал РИА Новости, что инцидент не расследуется как теракт, однако не смог назвать обстоятельств произошедшего.

"Полиция получила сообщение о взрыве в доме на Фарнам-Роуд в 13.30 (16.30 мск). Сотрудники полиции, представители противопожарной службы и службы скорой помощи прибыли на место происшествия. Причиной произошедшего стал взрыв бытового газа …, пострадавших нет", — говорится в полученном РИА Новости сообщении Скотланд-Ярда.