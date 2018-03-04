МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Более половины граждан США (55%) считают, что администрация американского президента Дональда Трампа не сможет помешать зарубежному "вмешательству" в промежуточные выборы в ноябре этого года, свидетельствуют данные опроса, проведенного изданием Axios и компанией Survey Monkey.

Согласно данным опроса, 40% респондентов "сильно или немного" надеются на то, что администрация американского лидера с этим справится. При этом не доверяют президенту в этом вопросе, в основном, демократы (86% участников опроса), тогда как республиканцы практически полностью полагаются на действия властей (81% участников опроса).

Онлайн-опрос, в котором участвовали 3,5 тысячи совершеннолетних американцев, проводился с 21 по 23 февраля, статистическая погрешность составляет 2,5 процентных пункта.

Ранее директор ЦРУ Майк Помпео, директор Агентства национальной безопасности Майк Роджерс и директор национальной разведки США Дэниэл Коутс выступали на слушаниях в комитете по разведке в сенате. Им был задан вопрос, видели ли они попытки России повлиять на предстоящие выборы, все трое ответили утвердительно.

В США в ноябре 2018 года пройдут промежуточные выборы. Будет избран новый состав палаты представителей конгресса и треть сената, а также ряд губернаторов и местных законодательных собраний.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что никаких фактов, подтверждающих такое вмешательство, нет.

Президент России Владимир Путин обращал внимание на то, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для Москвы такое вмешательство не имеет смысла.