ВАШИНГТОН, 4 мар — РИА Новости. Россия не будет выдавать Соединенным Штатам своих граждан, которых обвинили во вмешательстве в американские выборы в 2016 году, заявил Владимир Путин в интервью NBC.

"Никогда. Россия вообще не экстрадирует своих граждан кому-либо, так же, как и США", — подчеркнул президент.

Путин добавил, что обвиненные не представляли российские власти. "Что именно они сделали, я понятия не имею", — сказал он.

Президент также призвал американских коллег направить соответствующие материалы вместо того, чтобы "разговаривать с прессой". "Мы готовы посмотреть на это и поговорить об этом", — сказал Путин.

Список Мюллера

Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера, который расследует так называемое вмешательство России в американские выборы в 2016 году, в феврале опубликовал обвинительное заключение в отношении лиц, подозреваемых в совершении этого преступления.

Документ, который готовили девять месяцев, содержит около 40 страниц, в нем упомянуты 13 россиян. Все они во главе с ресторатором Евгением Пригожиным, по данным спецпрокурора, хотели, но так и не смогли повлиять на результаты выборов президента США.

Москва не исключает, что ответит на возможные американские санкции против россиян из "списка Мюллера". Замглавы российского МИД Сергей Рябков напомнил, что власти всегда реагируют на подобные меры.

Обвинения в адрес Москвы во вмешательстве в выборы периодически звучат в США и некоторых европейских странах, при этом доказательств, что такое вмешательство происходило, никогда не приводилось.

Россия неоднократно опровергала обвинения, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, комментируя эти утверждения, указывал, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.