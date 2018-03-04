В Бангладеш задержали обнаженного мужчину, устроившего дебош в самолете

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Службы безопасности аэропорта Дакки задержали пассажира самолета авиакомпании Malindo Air, прилетевшего из Малайзии, за обнаженный вид и нападки на бортпроводника во время полета, сообщает газета Straits Times.

Инцидент произошел в субботу на борту самолета, следовавшего по маршруту Куала-Лумпур — Дакка. По данным очевидцев, молодой человек в возрасте около 20 лет во время полета смотрел порнографию и в обнаженном виде передвигался по салону. В связи с тем, что ситуация вышла из-под контроля, пассажиры и члены экипажа связали молодого человека, отмечает газета.

"В связи с инцидентом с пассажиром, нарушившим общественный порядок на борту рейса OD162 в Дакку 3 марта, члены экипажа последовали стандартной процедуре и ограничили передвижение пассажира", — заявила авиакомпания, которую цитирует издание.

По прибытию в Бангладеш представители службы безопасности сопроводили пассажира в аэропорт, где он был задержан. По данным газеты Star, участником инцидента был 20-летний студент из университета малайзийского города Сайберджая.