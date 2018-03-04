Саакашвили сравнил разгон митингующих у Рады с тасканием его за волосы

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Ситуация на Украине складывается таким образом, что людям необходимо мобилизоваться, чтобы "добить эту барыжную власть". Об этом заявил экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

В опубликованном на Facebook видео он прокомментировал разгон митингующих возле Верховной рады в Киеве.

"Эта брутальность против мирного протеста не только неоправданна, но и чётко показывает намерения у (президента Петра – ред.) Порошенко и (главы МВД Арсена – ред.) Авакова. Они хотят показать, что они сильны. Это из той же оперы, что меня таскали за волосы, выкидывали из страны, как обращались с ветеранами и неугодными людьми в регионах", — сказал он.

По его мнению, таким поведением власти демонстрируют, что с 2014 года в стране ничего не поменялось. "Сейчас до боли всем понятно, что после Майдана украинский народ был обманут", — заявил Саакашвили.

Накануне у палаточного городка у здания Рады произошли столкновения между полицией и протестующими. Более 100 человек были задержаны, около десяти получили ранения.