Полиция Израиля признала наезд автомобиля на военных умышленным нападением

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мар — РИА Новости. Израильская полиция признала наезд автомобиля на военнослужащих в северном городе Акко умышленным нападением на националистической почве.

Водитель джипа сбил пограничника и двух военнослужащих, один из которых сумел обезвредить его ответным огнем.

"Расследование инцидента… указывает на то, что речь идет о нападении на националистической почве", — говорится в пресс-релизе.

В автомобилисте, который получил ранение средней тяжести, опознали араба-израильтянина, который, по утверждению полиции, целенаправленно охотился на людей в форме. Пострадавшие силовики госпитализированы с легкими травмами.

Инцидент в Акко продолжил череду из сотен арабских атак, жертвами которых за последние два года стали более полусотни израильтян и иностранцев. В Израиле такие нападения с применением холодного и огнестрельного оружия или тактики автомобильных таранов обычно признают действиями одиночек, но обвиняют палестинские власти, группировки и контролируемые ими СМИ в разжигании радикальных настроений.