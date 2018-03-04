МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. В интернете появилось видео посадки самолетов А380-800 компании Emirates в аэропорту Бирмингема 1 и 2 марта.

В описании ролика отмечается, что приземление лайнеров осложнял не только сильный ветер, но и слякоть на посадочной полосе. Пилотам также мешал обильный снегопад.

В последние недели в Европе господствует холодный фронт, который в местной прессе окрестили "Зверем с Востока". Погодные условия осложняются еще и тем, что в Британии антициклон столкнулся с атлантическим штормом "Эмма".

Airbus A380 считается крупнейшим в мире пассажирским самолетом. Он способен совершать беспосадочные перелеты на расстояние свыше 15 тысяч километров и вмещает до 853 пассажиров.